Saabi tegevjuhi sõnul on Covid-19 pandeemia vallandanud kogu maailmas rohkem rahvuslikke tundeid, mis on põhjustanud riikide sõjaliste kulutuste suurendamist.

Mikael Johansson ütles Financial Timesile, et kaitsekulutused kasvavad jätkuvalt, ja ennustas, et mõned riigid kasutavad oma taastamiskavasid sõjalise võimekuse suurendamiseks.