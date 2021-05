Selgus aasta parim minifirma

«NOBE puhul oli selge, et nad teevad oma minfirmat tõeliselt südamega ning see ei ole neile lihtsalt üks kooliprojekt. Noored valmistasid mütse endale juba enne minifirma loomist ning plaanivad veelgi edasiarendusi. Lisaks loomulikult ülioluline keskkonnahoiu ja taaskasutuse aspekt,» märkis Junior Achievement Eesti (JA Eesti) direktor Kersti Loor. «Parima minifirma valimisel ei vaata me muidugi lihtsalt toodet, aga oluline on just meeskonnatöö, visioon, esitlus jne.»

NOBE mütsid on praktilised, mõlemat pidi kantavad, erinevate stiilide, lõigete, taskute ja täiendustega. Minifirma tegijate kinnitusel on juba valmimisel uued sääsevõrkudega mudelid, et neid saaks veelgi paremini näiteks jahi- ja kalandusmütsidena kasutada.

Minifirmade võistluse teisele kohale tuli ning pälvis ühtlasi ka nutika probleemilahenduse eripreemia seepe valmistav minifirma Se’p Tallinna Lilleküla Gümnaasiumist.

Raasiku Kooli õpilaste minifirma TE3M sai müügitöö eripreemia ja kolmanda koha oma tegevuses ülima paindlikkuse näitamise eest. Põhitooteks on neil raielankidele vedelema jäänud okstest wc-paberihoidjad ja kommipuud.

Kaks eriauhinda

Keskkonnasõbralikkuse eripreemi sai Haabneeme Kooli firma Juicy, mis toodab kehahooldustooteid, aksessuaare ja kõrvarõngaid.

Lennuka meeskonnatöö eripreemia sai Kääpa Põhikooli rõivaste disainiga tegelev firma La RiiDis.

Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.-9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.