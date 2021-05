Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp teenis üle 300 miljoni euro kasumit

MM Grupi põhikirja järgi kestab majandusaasta 1. maist 30. aprillini, aga kuivõrd põhikirja muudatus jõustus eelmisel majandusaastal, on kõik võrreldavad andmed toodud perioodi 1. jaanuar 2018 kuni 30. aprill 2019 kohta, mil grupp teenis müügitulu 821,6 miljonit eurot ja kasumit 10,7 miljonit eurot.

Möödunud majandusaasta olulisemate müügitehingutena toodi aruandes välja ettevõtetes Baltic Classifieds Group OÜ, Kinnisvaraportaal AS, Allepal OÜ, Diginet LTU UAB, ja City24 SIA osaluse müük ning 1. aprillist jõustunud apteegireformi tõttu apteegiärist väljumine. Samuti vähendas kontsern osaluse ettevõttes Zaum Studio OÜ 46,83 protsendile.

Majandusaasta lõpu seisuga töötas MM Grupi kontsernis kokku 3699 inimest, mida on 132 vähem kui aasta varem. Töötajate arvu vähenemine kontsernis tuleneb aruande järgi Eesti apteegiärist ning Eestis ja Leedus internetiportaalidega seotud ärist väljumisest. Teisalt toimusid ka äriühendused, mille najal töötajate arv kasvas, näiteks sisenemine toiduainetööstusse ning restoraniäridesse. Tööjõukulud ulatusid mullu ligi 40 miljoni euroni.

Teiste hulgas kuulub kontserni ravimite hulgi- ja jaemüügikontsern Magnum AS, Postimees Grupp AS, IM arvutid AS ja Linnamäe Lihatööstuse OÜ. Lisaks kuulub MM Grupile näiteks 77,48-protsendine osalus Apollo Grupis ning 22,6-protsendine osalus Skeleton Technologies Group OÜ-s.