Omniva loob Euroopa-väliste kaupade jaoks deklareerimiskeskkonna

See tähendab, et EL-väliste kaupade puhul kaob maksuvabastuse alampiir. Omniva arendab selle tarbeks välja rakenduse, kus klient näeb oma saabuvate saadetiste infot ning saab saabuvad kaubad deklareerida mugavalt ja kiiresti.

Tarbija peab arvestama ka sellega, et kauba maksustamine oleneb riiki saabumise ajast, mitte sellest, millal kaup ostetud on. See tähendab, et klient peab deklareerima ja käibemaksu tasuma kõigilt 1. juulist ja pärast seda saabuvatelt EL-välistelt kaupadelt, sõltumata sellest, kas kaup osteti kolmanda riigi e-poest juunis, mais või veelgi varem.

Omniva arendab kaupade mugavamaks deklareerimiseks Minu.Omniva.ee platvormile rakenduse, kus on võimalik saabuvaid saadetisi jälgida, volitada Omnivat enda eest saadetisi deklareerima ning tasuda ka vajalikud maksumäärad.

«Loodav rakendus aitab inimestel säästa aega formaalsuste täitmisel, luues võimaluse ajada kõik deklareerimisega seonduv ühes keskkonnas joonde. Kui saadetise elektroonne eelinfo saabub paki lähteriigist korrektselt, on keskkonnas võimalik oma saadetis deklareerida kiiresti ja mugavalt juba enne paki Eestisse saabumist. See loob võimaluse, et paki saabudes liigub pakk kohe saajani ilma täiendava viivitusega tolliformaalsusteks,» ütles Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Madalam tasu

Kui varasemalt maksis deklareerimise mugavusteenus 10 eurot saadetise kohta, siis nüüd rakendatakse tollimaksuvabadele ehk alla 150 eurostele saadetistele automatiseeritud lahendusega kordades madalamat teenustasu. Lisaks tuleb tellijal tasuda importmaksude kõrval ka väike puhvertasu valuutakõikumiste tasandamiseks, mille enammakstud osa makstakse automaatselt kliendi pangakontole tagasi kohe, kui saadetis on saabunud Eestisse ja tollist vabastatud.

Saadetistele, mille osas rakendub ka tollimaks (väärtus alates 150 eurot) või millele rakendub tavapärasest erinev käibemaksumäär või muud piirangud, käivitub tavapärane manuaalne deklareerimisprotsess ja jääb kehtima tänane deklareerimistasu.

«Minu.omniva.ee keskkonnas on võimalik end juba praegu kasutajaks registreerida. Nii saab 1. juuli muudatuste saabudes oma saadetised hõlpsasti deklareeritud. Täna on võimalik keskkonnas teha kõiki muid pakitoiminguid ning määrata oma eelistatud paki kättesaamise kanalid,» ütles Mägi.