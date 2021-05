Aravetele kerkib 4 miljonit maksev biometaani tootmisjaam

«Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid nügivad meid aina enam kasutusele võtma rohelisi kütuseid. Eriti tähtis on see transpordis, kus Eesti kütusekulu SKT kohta ületab Euroopa keskmist lausa kahekordselt. Seetõttu näeme keskkonnasõbralikul ja kodumaisel biometaanil suurt potentsiaali, seda enam, et nõudlus rohegaasi järele peaks Eestis lähiaastatel hüppeliselt kasvama,“»ütles Bioforce juhatuse liige Henry Uljas.

Uljas selgitas, et nad ei ehita uut jaama nullist, vaid see kerkib olemasoleva Aravete Biogaas OÜ tootmisüksuse kõrvale, kus praegu tehakse biogaasist soojust ja elektrit. «Ühiste arutelude tulemusena Aravete Biogaasiga jõudsime järeldusele, et mõistlikum on koostootmise asemel keskenduda hoopis biometaanile, mille järele on Eestis praegu suur vajadus,» ütles Uljas.