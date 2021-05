Olümpiamängude suursponsorid hoiduvad uiguure terroriseeriva Hiina kritiseerimisest

Hiina võimud on sattunud uiguuride represseerimise tõttu suure rahvusvahelise surve tõttu ning avalikkuses kõlab järjest enam üleskutseid 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude boikoteerimiseks. Surve on langenud ka ROKi toetavatele suurettevõtetele, keda ärgitatakse ses küsimuses seisukohta kujundama. Samal ajal on Hiina valitsus julgustanud boikoteerima neid kaubamärke, mis sel temal sõna võtavad, vahendab Financial Times.