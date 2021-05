Hotelli- ja restoranipidajate tohutu pettumus: riik maksab vaid poole lubatud toetusest

EHRLi tegevjuhi Killu Maidla sõnul on tegemist uue valitsuse esimese toetusotsusega, mis esimest korda lubati avalikult välja juba jaanuaris ja mille tingimusi tutvustati ettevõtjatele veebruari alguses.

«See on tohutu pettumus eelkõige seepärast, et pärast pikka ja piinarikast talve ootas meid kevadel ees sisuliselt täielik sulgemine ja ettevõtjate tegevus on olnud paralüseeritud. Me rõhutame veel kord, et majutusettevõtjad ei oota riigi käest mingit eraldi almust, vaid elementaarset kulude kompenseerimist, kuna ettevõtjate tegevus on olnud piiratud tulenevalt erinevatest Valitsuse otsustest,» ütles Maidla.

EAS vähendas rahapuudusel kõikide toetust

Majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetuseelarve oli 4 270 000 eurot. Meetme määruse tingimustele vastas 195 taotlejat, kelle taotletud toetuse kogusumma on 7 985 624,35 eurot. Kuna eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, siis vähendas EAS kõigi taotlejate toetust proportsionaalselt 46,53%.

Maidla sõnul ei ole toetuse vähendamine sellises määras uus normaalsus, millega peaks vaikides rahulduma. «Tegemist on kas otsustajate pahatahtlikkusega või rumalusega. Meetme väljatöötamisel olid ju kõik andmed kättesaadavad ning arvutused tehtavad. Oleme seisukohal, et see summa, mille osas oli ettevõtjatele antud ka õigustatud ootus alates veebruarist, tuleb leida,» lisas Maidla.

Majutus- ja toitlustusettevõtete panus riigikassasse makstud maksudena oli 2020. aastal 127 miljonit eurot. Sellest 88 miljonit eurot olid tasutud tööjõumaksud.

«Anname aru, et kõige olulisem on viirusega toime tulla, ja piirangud teenindusettevõtetele on üks võimalus. Samas ei saa nõustuda, et selles tervisekriisis peab meie sektor sellises mahus ja vaikides kannatama ja ise oma kuludega hakkama saama – suur osa sellest kusjuures on ju maksud!» toonitas Maidla.