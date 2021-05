Kontorite temperatuurid on kehtestatud meeste põhjal ja neid tuleb muuta

Oleme kõik olnud suvel kontorites, kus kliimaseade töötab täie võimsusega. Naised on kampsunites ja neil on ikkagi külm, mehed aga istuvad lühikeste pükste ja T-särkide väel. See olukord näitab, et meeste ja naiste mugavustemperatuurid on erinevad ja aastaid kehtinud kontorite termostaatide «ideaalnäidud» ei arvesta naiste eripäraga.