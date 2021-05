Kinnisvarafirma juht: reisimisest vaba raha on turul

Tellijale

Eesti Pank hoiatas, et kinnisvaraturg võib hakata üle kuumenema. Martin Vahter, mis kinnisvaraturul toimub, kas turul on tekkimas uus mull?

Kergeid 2006.–2007. aasta ilminguid on näha, aga otseselt ei saa võrrelda. Tookord toimus kinnisvararalli laenuraha eest, täna laenu nii lihtsalt ei anta. Pigem on 13–14 aastaga juhtunud see, et kinnisvaraostude taga on nüüd juba inimeste ja ühiskonna enda loodud rikkus.

Teine asi, mis turgu mõjutab, on koroonakriis. Inimestel on rahalisi vahendeid, mida ei suudeta reisimiste või lõbustuste peale kulutada. Üks võimalus on seda vabanenud raha kinnisvaraturule viia.

Ehk inimesed investeerivad üha enam kinnisvarasse?