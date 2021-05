Majanduse lühiuudised

Gelsinger: kiipide defitsiit jätkub vähemalt paar aastat

Inteli tegevjuhi Pat Gelsingeri sõnul jätkub ülemaailmne kiibipuudus, mis on juba viinud mitmete tehaste sulgemiseni, tõenäoliselt vähemalt paar aastat. «Kulub vähemalt paar aastat, enne kui jõuame kõigis ärivaldkondades kasvavale nõudlusele pooljuhtide tootmisega järele,» ütles Gelsinger CBSi programmis «60 minutit». Nõudlus kiipide järele on viimase aasta jooksul plahvatuslikult kasvanud. Lisaks kardavad ettevõtted, et probleemide tõttu tarneahelates hakkavad tellimused kuhjuma ning kiibid jõuavad tootjatelt klientideni veelgi suurema hilinemisega. PM