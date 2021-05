«Tuleb tunnistada, et see protsess võttis päris palju aega. Kolm aastat me ootasime selle menetluse tulemust, nüüd see tulemus on käes – avalik sektor, see tähendab nii Tallinn kui ka riik, saavad investeerida,» ütles Kõlvart, tuues välja, et veel aasta tagasi plaaniti kontseptsioon ellu viia koostöös Tallinkiga.