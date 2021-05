Eluasemelaenu intresside maksusoodustus lõpeb

«Seniste poliitikate revisjon on jõudnud tulemuseni, et 1990ndatel väga kõrgete laenuintresside keskkonnas loodud soodustusega jätkamine ei ole täna enam arukas maksumaksjate raha kulutus,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. «Riigipoolne täiendava soodustusega laenuvõtmise motiveerimine on praeguses keskkonnas kaheldav poliitikavalik.»

Pentus-Rosimannuse sõnul on näiteks noorte perede sihtrühma toetamiseks praeguseks tõhusamaid lahendusi. «Noori peresid aitab eluaseme soetamisel ka edaspidi Kredexi laenumeede, mis on oma sihikult täpsem. Iganenud maksusoodustus kaob, selle võrra on võimalus tuludest rohkem maha arvata investeeringuid iseendasse ja heategevusse ehk koolituskulusid ja annetusi,» sõnas minister.

Eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigus kehtestati 1996. aastal, et lihtsustada eluasemelaenude võtmist ja uute eluasemete ostmist. Tol ajal olid eluasemelaenude intressid kõrged ja laenuturg ei toiminud sama hästi kui praegu. 1997. aastal oli keskmine eluasemelaenu intress 12-13 protsenti, kuid 2021. aasta märtsis 2,17 protsenti.

Seetõttu oli 1990ndatel riigi algne sekkumine eluasemelaenu turule vajalik ning õigustatud, kuid nüüdseks on see oma algse eesmärgi kaotanud. Eluasemelaenu intressid on kukkunud kordades ja seetõttu pole intressi tasumise toetamisel riigi toetus enam otstarbekas maksuraha kasutamine. Soodustuse lõpetamist on Eestile soovitanud ka OECD eksperdid.

Aastate jooksul on maksusoodustust oluliselt piiratud ja aastast 2017 saab eluasemelaenu intresse maha arvata vaid 300 euro ulatuses aastas. maksimaalne soodustuse summa on 60 eurot aastas.

Kuna inimesel on oma maksustatavast tulust koos intressidega õigus maha arvata ka koolituskulusid ja annetusi kokku 1200 euro eest aastas ning see summa ei muutu, siis võib vabanevat 300 eurot kasutada muude eelpoolmainitud kulude maha arvamiseks.