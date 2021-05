Vase hind rallib, kuidas tõusust kasu lõigata?

Nõudlus metallide järele on viimase poolaastaga tublisti kasvanud, sest maailma suurimad majandused näitavad taastumise märke. Londoni metallibörsil (LME) tõusis vase hind täna 10 040 dollarini tonni eest, mis on vase kõrgeim hinnatase alates 2011. aasta veebruarist, kirjutas Reuters. Viimase poole aastaga on vask kallinenud enam kui poole võrra. Pandeemia alguse madalaimast tasemest, mullu aprillis, on vase hind juba kaks korda kõrgem.