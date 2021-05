Swedbank sai rahapesureeglite rikkumise eest 46 miljonit trahvi

Swedbanki teatel ulatub rikkumine aastatesse 2016-2019. Distsiplinaarkomisjon viitab, et pangal oli pikka aega puudusi rahapesu tõkestamise ja ennetamisega, kusjuures puudused olid panga endisele tippjuhtkonnale pikalt teada.

Distsiplinaarkomitee sõnul on pank rikkunud punkti 3.1, jättes likvideerimata neile teadaolevad puudused rahapesuvastases võitluses ja rahapesu tõkestamises.

«Viimase aasta jooksul on pank võtnud ette mitmeid meetmeid viidatud protsesside tugevdamiseks. Tänane otsus tähendab, et veel üks ajaloolistele puudustele viitav kaasus on suletud,» ütles panga tegevjuht Jens Henriksson.