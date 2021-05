Aasia turud languses, USAle ennustatakse tõusu

Intressimäära tõus, mis tähendab, et laenamine läheb jälle kallimaks, investoritele ei meeldinud. Iseäranis tehnoloogiaaktsiaid tabas suurem müügilaine. Yellen püüdis peale turgude sulgumist oma ütlusi pehmendada ning selgitas, et intressimäärade tõus jääks väheseks. Praegu näitavad suuremad USA indeksifutuurid, et täna on oodata mõningast tõusu.