Helmes muudab ettevõtte aktsionäride siseringile Funderbeamis kaubeldavaks

Helmese juhatuse liikme Andres Kaljo sõnul peab kaasaegne tööandja käima ajaga kaasas. «Pakume ärikriitilisi tarkvara lahendusi maailma suurettevõtetele. See eeldab parimaid inimesi. Eesmärk on olla kõige ihaldusväärsem tööandja IKT-valdkonna talendile. Meie optsiooniprogramm peegeldab seda eesmärki, oleme kaasanud oluliselt enam võtmetöötajaid kui tarkvaraettevõtetel tavaks,» rääkis Kaljo.

Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp peab Helmese otsust loogiliseks. «Helmes arendab tulevikku vaatavaid kasutajakogemusi. On loomulik, et Helmes otsib ka tulevikku vaatavaid lahendusi meeskonna motiveerimiseks. Optsioonid on tööandja väärtuspakkumise oluline osa, kuid optsiooniprogramm ilma reaalse exiti võimaluseta on justkui restoranielamus, kus pearooga ei serveerita. Helmes otsustas, et nemad serveerivad,» ütles Ruusalepp.