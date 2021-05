Rahanduskomisjoni esimees: liigne kärpimine tekitab ebavõrdsust

Savisaar ütles, et riigieelarvestrateegia on põhjustanud elava arutelu seoses valitsuse sooviga rakendada kokkuhoiumeetmeid riigieelarve struktuurse tasakaalu saavutamiseks.

«Majandusinvesteeringud peaksid olema suuremad ja vältida tuleb olukorda, kus inimeste heaolu võiks kannatada,» selgitas Savisaar. Ta lisas, et eelarvestrateegias on mitmeid aspekte, mida tuleks üle vaadata, kui läheb sügisel 2022 eelarve täpsustamiseks.

Savisaar märkis, et see eelarvestrateegia on valitsuse sisedokument ja näitab ära, missuguses suunas kavatsetakse tegutseda. «Riigikogu saab sisuliselt sekkuda arutellu alles läbi riigieelarve, mille valitsus annab riigikogule üle septembrikuu lõpus,» ütles Savisaar.