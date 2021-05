Rahapesuskandaalide taustal olemuslikku ohtu sattunud Eesti e-residentsust ei ole ajaloo prügikasti visatud. Vastupidi, plaan on minna uusi turge vallutama, et teha võimalikult paljudest digieestlased. Miks ka mitte, kui möödunud aastal täiendasid e-residendid meie riigikassat ligi 20 miljoni euroga. Postimees kohtus projekti värske tegevjuhi Lauri Haaviga, et uurida, mis täpsemalt teoksil on.