Enam kui tosin aastat on olnud üks maailma investeerimiskommuuni põletavamaid küsimusi, kes saab legendaarse investori Warren Buffetti järglaseks Berkshire Hathaway juhi kohal. Kellest saab maailma tuntuima investeerimisfirma juht, kui 90-aastase vanahärraga midagi juhtuma peaks?

Buffett on keeldunud järglast avalikustamast ja kritiseerijatele öelnud, et ametipärija nimi on kirjas kinnises ümbrikus, aga ei midagi enamat.