Majanduse lühiuudised

Bolt käivitas autorendi teenuse

Alates eilsest pakub Bolt Eestis autorendi teenust Bolt Drive. Bolt plaanib sel aastal investeerida üle 20 miljoni euro, et uut ärisuunda ka teistele Euroopa turgudele laiendada. «Tahame pakkuda taskukohast alternatiivi, et inimesed valiksid isikliku auto asemel üha enam vajaduspõhiseid transpordiviise,» lausus Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig. «Autorent on just see puuduv lüli meie senises tooteportfellis.» Bolt Drive’i teenus toimib rakenduse kaudu, samamoodi nagu ka tõukerataste või sõiduteenuse kasutamine. Sõidu hind sõltub auto mudelist, sõidu kestusest ja teepikkusest. PM