Turismisektor saab riigitoetust ka mais

«Olen palunud Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestagerilt meie taotluse võimalikult kiiret menetlust ja ta on seda mulle ka lubanud. Niipea, kui riigiabiluba on olemas, alustab EAS taotluste vastuvõtmist ja toetuste väljamaksmist,» kinnitas ta.

«Jaekaubandusel läks märtsis ja aprillis oodatust paremini ja ettevõtjate hulk, kellel käive langes üle 30 protsendi ja enam, on olnud oodatust väiksem,» märkis Sutt, lisades, et just see andis võimaluse jätkata turismisektori toetamist, kellele maist tegevuspiirangud veel ei leevene.