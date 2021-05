Omniva tütarfirma napsas juhi start-up maailmast

Omniva juhatuse liikme Charlie Viikbergi sõnul rääkis Veskivälja kasuks tema rahvusvaheline kogemus fintechi sektoris töötamisel. «Keiril on ette näidata rahvusvaheliselt edukas tehnoloogiaga seotud projekt ning Finbite tänases arengufaasis on see just see, mida ettevõte vajab. Finbite on fintech ettevõte, mille tulevik on rahvusvahelistumises,» ütles Viikberg.