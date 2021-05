Eestis müüdavate kabriolettide arv üllatab

Veebisaidi auto24.ee andmetel on Eestis müügil üle 20 000 auto. Ja nende seas on 241 kabrioletti, millest 131 autot on hinnaklassis alla 10 000 euro. Need on peamiselt Peugeot, Renault ja Opel. Veelgi enam, isegi 2000 euro eest saate osta kabrioleti, mida igal suvepäeval nautida.