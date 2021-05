Kas krüptoraha turg saab uue valitseja?

Krüptoraha ethereumi tänavune kasv on olnud muljetavaldav. Tegu on bitcoini järel suuruselt teise krüptorahaga, mis moodustab oma koguväärtuselt umbes 15 protsenti kõigist krüptovaluutadest, samas kui bitcoin moodustab umbes 46 protsenti kogu ligi 2 triljoni euro suurusest krüptoraha turust, kirjutas Taloussanomat.

Ethereumi plokiahelad pakuvad oma platvormi ka teistele krüptovaluutadele ja rakendustele, mis annab analüütikute hinnangul neile suure konkurentsieelise. Ehkki ethereum on bitcoinist oluliselt väiksema väärtusega, on see viimasel ajal kallinenud märkimisväärselt kiiremini kui tema «suurem vend». Ethereum on aasta algusest kallinenud 360 protsenti, samas kui bitcoini hind on kerkinud vaid 95 protsenti. Samuti on bitcoin kaotanud ligi kolmandiku oma turuosast, mis oli aasta alguses umbes 70 protsenti.