Bolt käivitas autorendi teenuse ja teeb seda konkurendist odavamalt

«Tahame pakkuda taskukohast alternatiivi, et inimesed valiksid isikliku auto asemel üha enam vajaduspõhiseid transpordiviise,» lausus Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig. «Selleks peame neile pakkuma erinevaid võimalusi oma transpordivajaduste katmiseks. Autorent on just see puuduv lüli meie senises tooteportfellis.»