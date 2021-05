E-poes on oht saada tüssatud soodushinnaga pakkumistega

Esimese kvartali jooksul on üks enim tuvastatud rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele, selgitas TTJA kaubandustalituse jurist Maarja Mere. «Kaupleja tõstab enne sooduskampaaniat hinnad üheks-kaheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurust tegelikust suuremana. Selline kauplemisvõte on tarbijat eksitav ja keelatud,» rõhutas ta.