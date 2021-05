GRAAFIK ⟩ Korterid rabatakse nii nagu kaotaks raha peatselt väärtuse

Pole selge, kas inimesed pelgavad uusi piiranguid, kardavad pandeemiajärgse rahatrüki mõju, ootavad järgmist majandusliku allakäigu lainet, otsivad oma varadele tormikindlat sadamat või on mingil muul põhjusel korterite ja majade ostujahil, kirjutavad juhtivanalüütikud Jaan Õmblus, Märt Leesment, Kaja Sõstra ja andmeteadur Arko Kesküla statistikaameti blogis.

Uued korterid on kinnisvaraturu üheks tundlikumaks sektoriks, mis oma likviidsusest ja standardiseeritusest tulenevalt võivad hästi peegeldada trende ning anda alust prognooside tegemiseks. Korterite müügikuulutusi eksperimentaalstatistiliselt analüüsides on näha, et laojääk väheneb jõudsalt, varsti ei ole välistatud ka defitsiit.