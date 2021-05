Pangad võtsid pensionifondidest, mis võtta andis

SEB Varahaldus kirjutab 2020. aasta majandusaruandes, et teise samba pensionireformi tulemus on kohalikele pensionifondide valitsejatele, muuhulgas SEB Varahaldusele, ühemõtteliselt negatiivne. «Lähiaastatel on oodata massiivset klientide lahkumist nii teise samba pensionifondidest kui pensionisüsteemist tervikuna, mida ilmselt süvendab keeruline globaalmajanduslik olukord ja kasvanud tööpuudus. Loodud pensioni investeerimiskontode süsteem viib fondidest lisaks tavaklientidele ka suuremate varade mahuga investeerimisest huvitatud kliente ning nende raha,» kirjutatakse aruandes. «Kokkuvõttes seab vastuvõetud pensionireform küsimuse alla kohalike fondivalitsejate jätkusuutlikkuse.»