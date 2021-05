Riik ja linn kemplevad Tallinna haigla rahastuse üle

Esialgu plaanis Eesti saada Euroopa Liidu taasterahastust Tallinna haiglale toetust 380 miljonit eurot. See plaan läks aga vett vedama: Euroopa Komisjonile ei meeldinud, et digi- ja rohepöördevälisele projektile nii suurt summat plaanitakse. Samuti viidati projekti pingsale ajakavale, mis nõuab rahastatavate projektide lõpetamist 2026. aasta sügiseks.

Valitsus otsustas eelmisel neljapäeval, et suurprojektist ei loobuta ning Euroopasse minnakse uuele ringile, sedakorda 100 miljonit väiksema, 280-miljonilise taotlusega. Mõistagi tähendab see, et kahanenud summa tuleks leida riigil või Tallinnal omavahenditest.