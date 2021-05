Majanduse lühiuudised

Warren Buffett ennustab USAs suuremat hinnatõusu

Miljardärist investor Warren Buffett ütles, et USA majandusel läheb palju paremini, kui ta koroonaviiruse pandeemia alguses ennustas, mis on olnud suureks abiks Berkshire Hathawayle, ehkki ivestorite eufooria on teinud neil sularaha kasutamise keeruliseks. Berkshire’i iga-aastasel koosolekul esinedes ütles Buffett, et majandust on «erakordselt tõhusal viisil üles äratanud» föderaalreservi rahalised stiimulid ja USA Kongressi fiskaalsed stiimulid. Nüüd ootab investor aga märkimisväärset hinnatõusu. «Me näeme väga suurt inflatsiooni,» ütles Buffett. PM