USAs avas Disneyland pärast pikka pausi taas uksed

Covid-19 pandeemia olukord on paranenud, pea kolmandik osariigi elanikest on vaktsineeritud ning seetõttu otsustasidki osariigi võimud lõbustuspargil aprillikuu taas tööd alustada, kirjutab Euronews.

Paljud külastajad kinnitavad, et Disneyland on neile pärast pikaajalisi piiranguid parim ravim.

«Mul on aastane pääse ning sellepärast käisin kaks-kolm korda nädalas, vahel isegi viis korda. Kui aga park kinni pandi, oli väga raske. See on tõepoolest õnnelik ning maagiline koht: siia tulles ununevad kõik probleemid ja saad lihtsalt elust rõõmu tunda,» rääkis külastaja.