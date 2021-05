Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Kristjan Maaroos ütles, et päris tormijooksu kaubanduskeskustesse ei ole. «Vaatasin viimaseid numbreid ning 25 protsendini on veel ruumi,» selgitas ta.

Maaroos lisas, et mõnes väikses kaupluses on uksel teenindaja, kes inimesi kontrollib ja jälgib, et poes oleks lubatud arv kliente.