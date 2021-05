Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on praegusel muutlikul ajal igasuguste prognooside tegemine keeruline, kuid üsna kindlalt võib väita, et hinnalangust tulemas pole. «Paljude toiduainete, näiteks puu- ja köögiviljade, teravilja ja muu hindu mõjutab enim kliima ning kuna Euroopas on hooaeg alles tulemas, on siin midagi täpsemat keeruline öelda,» ütles ta. «Erinevate prognooside põhjal võib eeldada, et ELi põllumajandustoormete hinnatõus võib tulla 14 protsenti.»