Kaubanduses kandideerib ühele töökohale ligi sada tööotsijat

Automüügi ja -hoolduse valdkonnas on populaarseim tööandja Silberauto AS, B2B-teenuste vallas Transcom Eesti OÜ, ehituses Harmet OÜ, hariduses Tartu Ülikool, infotehnoloogia sektoris Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning kaubanduses olenevalt tootekategooriatest Kaup24 haldaja DLB Trading OÜ, Depo Diy EE OÜ, Circle k Eesti AS, Weeken Eesti OÜ ning No Bananas haldaja Get Fresh Estonia OÜ.

Kinnisvara valdkonnas on populaarseim tööandja Bonava Eesti OÜ, meelelahutuses Genius Sports Services Eesti OÜ, panganduses Luminor Bank AS, riigisektoris maksu- ja tolliamet, telekommunikatsiooni valdkonnas Tele2 Eesti AS, tervishoius Synlab Eesti OÜ, toiduainete valdkonnas Eesti Leivatööstus AS transpordi alal DPD Eesti AS, turvateenuste osas Viking Security AS ja tööstuse- ning tootmise sektoris Metaprint AS.