Pajoma on panganduses töötanud pea 20 aastat, viimased neli aastat oli ta Coop Panga juhatuse liige ning vastutas äriklientide, liisingu ning kindlustusmaakleri valdkonna eest. Varem on Pajoma töötanud DNB Bank ASA Baltikumi korporatiivpanganduse juhina ning AS DNB Pank juhatajana, teatas Citadele.