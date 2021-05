Sotsiaalkaitseminister: pensionitõus on üks samm väärika vanaduspõlve kindlustamiseks

Signe Riisalo sõnul on nii erakorraline pensionitõus kui keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastus valitsuse töölaual tähtsal kohal. «Meie kõigi eesmärk on tagada neile, tänu kellele saame täna tegutseda vabas Eestis ja tunnistada meie riigi ja inimeste pööraselt kiiret arengut, väärikas vanaduspõlv,» sõnas Riisalo pressiesindaja vahendusel.

Ta lisas, et vanemaealistel peab pensionipõlves olema isiklik otsustusvabadus. Olgu selleks soov turgutada tervist, õppida selgeks uus amet või oskus. «See tähendab, et pensioniikka jõudes oleme jätkuvalt osa nii sotsiaal- kui kultuurielust ja kas tööelule punkti paneme või mitte, tuleneb soovist mitte vajadusest.»

20 eurot pensionitõusu

Pensioni baasosa tõuseb 2023. aasta jaanuarist 20 euro võrra. «See tähendab, et lisaks iga-aastaselt suure tõenäosusega indekseerimise tulemusel kasvavale pensionile, tõuseb 2023. aastal pension ka erakorraliselt,» kinnitas minister, lisades, et erakorraline tõstmine suurendab kõikide vanaduspensioni ja ka töövõimetus- ning toitjakaotuspensioni saajate pensione.

«Erakorraline pensionitõus on vaid osa vanemaealiste heaolu tõstmise plaanist. Unustada ei saa ka meie kõigi isiklikku vastutust vanaduspõlveks valmistudes. Solidaarsuspõhimõttel toimiv esimene sammas tagab vaid minimaalse sissetuleku toimetulekuks, kuid mugavaks äraelamiseks peame ka ise juurde koguma.»

«Vananemist ei tasu peljata, see on aeg, mil saame keskenduda iseendale ja oma lähedastele. Ja kes oskaks vanavanemate väärtust paremini hinnata kui mitte lapsed ja lapselapsed,» arvas minister. «On ka kujuteldamatu, et heidaksime vanuse tõttu tööturult kõrvale nii haridus-, meditsiini- kui muudes valdkondades töötavad head spetsialistid.»