Plastikuprobleem on viimaste kümnendite jooksul inimeste teadvuses laiemalt kanda kinnitanud ning 10-15 aastat on olnud teada, et veekogudes on tõsine probleem mikroplastireostusega. Kuid tõenäoliselt on kalad plastikuga kokku puutunud juba selle leiutamisest alates.