GRAAFIK ⟩ Euroala majanduse seis on USA ja Hiina omast kehvem

Detsembriga lõppenud kvartalis kahanes euroala majandus 0,7 protsenti. See tähendab, et tehniliselt on euroala majandus nüüd languses. Majanduse terminoloogia kohaselt on majandus ametlikult languses, kui kasvunumbrid on olnud negatiivsed kaks kvartalit järjest.