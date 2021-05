Kinnisvaraekspert: Airbnb korteri omanike seis on väga soodsaks pööranud

Šanki kinnitusel on erinevalt hotellisektorist Tallinna Airbnb korterite omanikel tekkinud mitu head valikut, mida oma varaga teha. «Kui aasta tagasi tuli Airbnb sektorist palju kortereid korraga üüriturule, siis praeguseks on suur osa pikaajalise üürniku leidnud või saab varast lihtsa vaevaga lahti. Hetkel müüakse korterid kuude ja nädalate asemel päevadega ja seda isegi vanalinnas, kus likviidsus on viimasel kümnendil pigem langenud,» lisas Šank.