Sputnik V tootja kaebab Brasiilia järelevalveameti kohtusse

Anvisa juhatus lükkas esmaspäeval tagasi taotlused Sputnik V impordiks kinnitamiseks. Anvisa ravimite ja bioloogiliste toodete juht Gustavo Mendes ütles, et on tõendeid selle kohta, et vaktsiinis kasutatud adenoviirus võib paljuneda ning et see on tõsine defekt.