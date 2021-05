AstraZeneca aktsia hinna stabiilsust mõjutab asjaolu, et see on vaktsiinidest kõige odavam; BioNTech pole siiani müüki lasknud ühtegi aksiat; Moderna tõi aktsiad börsile, kuid esimese müügipäeva järel langes nende hind ligi veerandi võrra; Pfizeri käive langes möödunud aastal viiendiku võrra. FOTO: /RDIF/Cover-Images.com