Inimesed rabavad hoogsalt suveürituste pileteid

«Ürituste korraldajad julgevad ette võtta suuremaid asju ning inimestes on tärganud lootus, et normaalsus taastub – nad on valmis taas pileteid ostma,» rääkis Piletilevi juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Live Nationi Baltikumi juht Mart Eensalu kinnitas, et nemad näevad globaalselt paranemise märke. Eestis on nakatumisarvud olnud suured ning teinud inimesed ettevaatlikuks, kuid olukord paraneb ning kuu aja pärast peaks olema tema sõnul juba lihtne piiranguid vähendada, kui neid üldse enam tarvis on. «Juuni on üleminekukuu, kuid juulis ja augustis peaks olema väga reaalne suuremaid üritusi teha,» lausus Eensalu.