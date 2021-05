Sõidukijagamise ettevõte Citybee laienes Tartusse

«Parkimistsoonid oleme valinud selle järgi, kus on potentsiaalselt kõige suurem nõudlus sõidu alustamise ja lõpetamise vastu. Kui Tartu elanikud märkavad, et parkimistsoone on vaja laiendada, siis palume sellest julgelt meile teada anda,» ütles Citybee Eesti turundusjuht Egert Kivisaar pressiteates.