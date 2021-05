Hotellide ja restoranide liit: riigi lubatud toetused viibivad

«Ei ole suur saladus, et 2020. aasta oli Eesti majutus- ja toitlustusäri jaoks ajaloo kõige kehvem. Selleks, et see mingilgi moel üle elada, on ettevõtjad oma varude, laenude ja mitmel juhtumil ka muude tulude arvelt hoidnud ettevõtteid elus, hoidnud töökohti ja maksnud nende pealt omakorda makse. Riik on määranud sektorile mõningaid abipakette, kuid reaalne olukord on selline, et tänaseks pole ettevõtete arvele veel ühtegi toetuse-eurot laekunud,» ütles Maidla.