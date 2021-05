Järelvaadatav ⟩ Mati Martin: «Kes on ussid ja kuidas nad mõjutavad inimese elu?»

Rahvasuus nimetatakse ussideks pika kehaga loomi. Teadlased nimetavad ussideks teatud loomarühma selgrootute loomade hulgast. Ussil kui sellisel on üldiselt negatiivne kuvand, kuid nad etendavad looduses ja inimese elus üsna tähtsat osa. Loengus tulebki juttu peamiselt sellest, kuidas on ussid kohastunud elama koos inimese ja nende kõrval elavate koduloomadega, aga ka teiste loomadega üldisemalt.

Loeng võiks huvi pakkuda eriti neile, kes armastavad reisida, sest paljude ussiliikidega kohtume just mujal maailmas ringi liikudes ja nende kohtumiste tagajärjed ei ole alati just kõige meeldivamad.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.