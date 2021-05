Palgad on tõusnud ka aladel, kus töötajate arv vähenes

Koroonapandeemiast tingitud majanduskriis pole vähendanud survet palkadele. Palgad on kasvanud isegi neis sektorites, kus on tulnud tööjõudu vähendada, nentis Eesti Panga juht Madis Müller. «Keskmised palgad on inimestel kasvanud hoolimata koondamistest ja tööpuuduse kasvust, erandiks on toitlustus ja majutus, kus käibe langus on olnud nii suur, et inimesed on pidanud leppima selgelt madalama keskmise palgaga,» ütles Müller eilsel toidutööstuste aastakonverentsil «Tagasi normaalsusesse». PM