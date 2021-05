AS Harju Elekter juhatuse esimees Tiit Atso. FOTO: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Esimeses kvartalis langesid nii Harju Elektri käive kui ka kasum, kuid kontserni juht Tiit Atso ütles, et esimene kvartal ongi neil traditsiooniliselt hoovõtukvartal ning tellimusi tuleb praegu nii palju peale, et kogu ülejäänud aasta suhtes on ta positiivselt meelestatud.