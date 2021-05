Teadmistepõhine kommunikatsioon ei pruugi keskkonnahoidliku käitumise soodustamisel sugugi hästi toimida

Teadlastel on väga vähe tõenduspõhist materjali selle kohta, kuidas oleks kõige parem avalikkusega suhelda teemadel, mis puudutavad keskkonda. Üha enam on neid julgustatud oma mugavustsoonist väljuma ning faktide ülesrivistamise asemel rääkima lugusid, millega inimesed isiklikult ja emotsionaalselt suhestuda suudaksid. See ei ole teadlastele aga tihti meeltmööda, sest dramaatilisi üksikjuhtumeid on keeruline otseselt näiteks kliimamuutustega seostada.