Tema sõnul ei kujuta raamatukogutöötajad päris täpselt ette, kuidas nad postipunkti pidamisega hakkama saavad. «Aga vald oli väga hädas. Eks tugevama jõuga see punkt raamatukogus nüüd on,» ütles Lääneranna raamatukogu direktor Reet Rehtla. «Eks me vaata, palju rahvast üldse käima hakkab – kas tekib olukord, et peab valima, kumba enne teenindada, kas postipunkti või raamatukokku tulijat,» lisas ta.