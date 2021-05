Eesti Energia ja Taani energiagigant rajavad Liivi lahte meretuulepargi

Ühiste kavatsuste memorandumi raames soovivad Eesti Energia ja Ørsted luua ühisettevõtte avamere tuuleenergia arendamiseks Balti riikides. Koostöö hõlmab Liivi lahe Eesti osas paiknevat olemasolevat tuulepargi projekti, kuid lisaks on Ørsted Lätis esitanud taotluse uuringute läbiviimiseks sealsetes vetes Liivi lahe tuulepargi kõrval asuvas arenduspiirkonnas, et koos Eesti Energiaga hübriidlahendus välja töötada.

Ørstedi Mandri-Euroopa piirkonna juht Rasmus Errboe ütles, et kui sobiv õigusraamistik on paigas, võib avameretuul pakkuda rohelist energiat Eestile ja Lätile juba enne 2030. aastat. «Läänemere piirkond on kasvamas avamere tuuleparkide ehitamise keskuseks, mis aitab märkimisväärselt kaasa piirkonna ning kaudselt kogu Euroopa majanduse dekarboniseerimisele. Balti riikide elektritarbimist on võimalik suures osas katta avamerel toodetud tuuleenergiaga ning selle potentsiaali realiseerimiseks soovimegi Eesti Energiaga koostööd teha,» märkis Errboe.